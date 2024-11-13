نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة جنوب السودان ضد الكونغو في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق كرة القدم الإفريقية مباراة جنوب السودان والكونغو وذلك ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب.



موعد مباراة جنوب السودان والكونغو في تصفيات كأس أمم إفريقيا



من المقرر أن تقام مباراة جنوب السودان والكونغو يوم الخميس 14 نوفمبر 2024 على ملعب جوبا ستاديوم معقل جنوب السودان وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر والساعة الرابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية كما تنقل أيضًا عبر القنوات المحلية لكل دولة عبر البث الأرضي.

كما يمكنكم متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV أو beIN Connect.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط فيمكن متابعة البث المباشر من أي مكان في العالم عبر تطبيق Nord VPN.



بات منتخب أوغندا قريبا من صدارة ترتيب المجموعة الحادية عشر برصيد 10 نقاط وجاء المنتخب الجنوب إفريقي في المركز الثاني برصيد ثماني نقاط من الحصول على تذكرتي الصعود عن المجموعة تحديدا مع تواجد منتخب الكونغو في المركز الثالث برصيد أربع نقاط بينما يتذيل منتخب جنوب السودان الترتيب بلا رصيد من النقاط ليخرج رسميا من دائرة الصراع.