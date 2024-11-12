نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يحسم قراره بشأن ضم لابورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض ريال مدريد لأزمة بسبب كثرة الإصابات التي دمرت الخط الخلفي مؤخرا، وخاصة بعد إصابة البرازيلي إيدير ميليتاو في الرباط الصليبي، والتأكد تماما ً من غيابه لفترة طويلة.

وأشارت بعض التقارير الكتالونية أن ريال مدريد يبدو مهتما لضم الإسباني إيمريك لابورت مدافع النصر.

وعلق خوان كاميلو المتحدث الرسمي لنادي ريال مدريد، في تصريحات لصحيفة "اليوم" السعودية، بشأن أن تفاوض ريال مدريد مع لابورت "مجرد شائعات".

وأشار: "نحن لم نقدم أي عرض رسمي إلى النصر لضم لابورت".

وقد أفاد برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، في وقت سابق بأن لابورت هو الخيار الأول لدعم دفاع ريال مدريد في الموسم الحالي.

والجدير ذكره أن لابورت يحصل على 20 مليون يورو، راتبا سنويًا في النصر، لكنه وافق على تقاضى أقل من ثلث المبلغ تقريبا.

وأكد خوان أن ريال مدريد لا يفكر في هذه الصفقه حاليًا.