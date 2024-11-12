باريس سان جيرمان يقترب من تجديد التعاقد مع ظهيره المتألق

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ مسئولو باريس سان جيرمان الفرنسي فتح ملف تجديد عقود اللاعبين الذين سينتهي عقودهم خلال الفترة المقبلة.

باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع مينديز على تجديد عقده

وأكدت صحيفة، "RMCSport"، أن العملاق الفرنسي يسعى لتجديد التعاقد مع لاعبه البرتغالي نونو مينديز ظهير أيسر الفريق.

وأضافت الصحيفة، أن أدارة باريس سان جيرمان عقدت جلسة فى الأيام الأخيرة مع البرتغالي مينديز، تم خلالها الاتفاق على تفاصيل عقده الجديد مع النادي.

وأكدت الصحيفة، أن من المتوقع الإعلان بشكل رسمي من قبل الفريق الفرنسي عن تجديد التعاقد مع نونو مينديز خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وينتهي عقد البرتغالي نونو مينديز البالغ من العمر 22 عاما مع العملاق الفرنسي، في صيف 2026.

وانضم مينديز إلى صفوف الفريق الباريسي في صيف 2022 قادمًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي، بمقابل 40 مليون يورو.