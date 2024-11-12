الرياضة

خالد الغندور: زيرو يتحفظ على عرض الأخدود ورجل أعمال يتدخل لتجديد عقد اللاعب مع الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -  

قال الإعلامي خالد الغندور، إن أحمد زيزو لاعب الزمالك، تحفظ على أحاديث الأخدود السعودي لضمه خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "زيزو رغبته الأولى إكمال مسيرته داخل نادي الزمالك وفي حال استقرار الحال على تجربة الاحتراف ستكون من بوابة أندية القمة لذلك تحفظ اللاعب على أحاديث الأخدود السعودي".

وأضاف:" الزمالك فوض حسين لبيب رئيس النادي بملف زيزو ويتواصل بصفة مستمرة مع والد اللاعب، وربما تشهد الساعات القليلة المقبلة تدخل أحد رجال الأعمال للمساهمة في تجديد عقد اللاعب".

واختتم الغندور:" أبلغ مسئولو نادي الزمالك والد اللاعب بعقد جلسة قريبة للاتفاق فيها على الرتوش النهائية لتجديد عقده".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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