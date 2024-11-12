الرياضة

أنيس بن ميم: الجزيري يحترم الزمالك ولن يشكو النادي في "فيفا"

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أحمد جودة - القاهرة - قال أنيس بن ميم محامي سيف الدين الجزيرى إن اللاعب لم يطلب منه شكوى اللاعب في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

أنيس بن ميم: الجزيري يحترم الزمالك ولن يشكو النادي في "فيفا" 

أضاف بن ميم خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" سيف الجزيري لاعب محترم ويركز في تدريباته وهو في خدمة الزمالك".

وأكمل:" سيف الجزيري لم يطلب مني التحرك لرفع دعوى ضد الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم".

تابع:" الجزيري اتفق على شروط طبيعية مع الزمالك قبل تجديد عقده واللاعب يحترم قرارات القلعة البيضاء".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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