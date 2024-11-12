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أحمد جودة - القاهرة - قال أنيس بن ميم محامي سيف الدين الجزيرى إن اللاعب لم يطلب منه شكوى اللاعب في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

أنيس بن ميم: الجزيري يحترم الزمالك ولن يشكو النادي في "فيفا"

أضاف بن ميم خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" سيف الجزيري لاعب محترم ويركز في تدريباته وهو في خدمة الزمالك".

وأكمل:" سيف الجزيري لم يطلب مني التحرك لرفع دعوى ضد الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم".

تابع:" الجزيري اتفق على شروط طبيعية مع الزمالك قبل تجديد عقده واللاعب يحترم قرارات القلعة البيضاء".