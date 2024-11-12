نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنيس بن ميم: الجزيري جدد للزمالك موسمين واتفقنا مع النادي على جدولة المستحقات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال أنيس بن ميم محامي التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك إن النادي الأبيض اتفق منذ شهرين مع اللاعب على تجديد عقده.

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" الجزيري جدد منذ شهرين مع الزمالك".

أضاف:" الفترة الماضية أرسلنا أكثر من خطاب لصرف مستحقات الجزيري واتفقنا مع الزمالك على جدولتها واللاعب ولم يفكر فى شكوى نادي الزمالك".

وواصل:" الجزيري لم يضغط على الزمالك ولم ولن يشترط على نادي الزمالك وحسين لبيب يتعامل مع الجزيري معاملة الأب لابنه".

وتابع:" الجزيري سافر إلى إيطاليا بإذن من نادي الزمالك ولم يختلق أي مشكلة بعد استبعاده من مباراة سموحة".