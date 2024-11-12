نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: "ورقة" تعطل اتمام صفقة انتقال قندوسي إلى سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مستجدات أزمة اللاعب الجزائري أحمد القندوسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا والمعار من صفوف النادي الأهلي.

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "مصدر داخل نادي سيراميكا كليوباترا كشف لنا آخر تطورات أزمة أحمد قندوسي لاعب الفريق مع الأهلي ونية النادي في التعاقد مع اللاعب بعد نهاية فترة إعارته".

وأضاف الغندور: "المصدر قالنا في تصريحاته، إن الكورة حاليا في ملعب الأهلي والقندوسي وكل الأمور متفق عليها من قبل إدارة سيراميكا مع الأهلي واللاعب".

وواصل: "المصدر أكد أن هناك تفاصيل بين الأهلي واللاعب وتلك التفاصيل هي السبب في تأخر الإعلان الرسمي عن الصفقة".

واختتم: "حسب مصادرنا علمنا إن قندوسي ووكيله بيحاولوا يتواصلوا مع كابتن محمد رمضان وفي "ورقة" بيطلبوها منه إنه يساعدهم في الحصول عليها والورقة دي حسب ما علمنا لها علاقة بالمشكلة التي حدثت بين القندوسي ومسؤول بالنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة".