نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة الاستئناف: لم يصلنا تظلم الزمالك والعقوبات ستطبق في مباريات السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، تواصلنا مع لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المستشار محمد عبده صلاح، للاستفسار عن تقدم الزمالك بتظلم على عقوبات عبدالواحد السيد ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي في السوبر المصري.

لجنة الاستئناف: لم يصلنا تظلم الزمالك والعقوبات ستطبق في مباريات السوبر المصري

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "لجنة الاستئناف أكدت أن الزمالك لم يتقدم بأي تظلم واتحاد الكرة لم يخطرنا بأي شيء في هذا الملف ويجوز التظلم علي اي قرار واللجنة لها الحق في نظره والفصل فيه سواء بجوازه أو عدم جوازه".

وأكمل مسؤولو اللجنة:"من المعروف أن عقوبة ال٤ مباريات لا تخفض لكننا لا نمنع أي ناد من التظلم وفي النهاية اللجنة لها الحق في الفصل بقبول التظلم من عدمه وعقوبات عبدالواحد السيد ودونجا وشلبي ستطبق في مباريات السوبر المصري فقط".

