نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يُحدد موعد سفره إلى كاب فيردي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حدد منتخب مصر موعد سفر بعثة المنتخب الأول إلى كاب فيردي، حيث ستغادر الرحلة غدًا في الرابعة عصرًا وتستغرق نحو 10 ساعات، استعدادًا لمباراته القادمة في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025، المقررة إقامتها في المغرب.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب على "فيس بوك" أن الفريق يستعد لخوض مباراتين في التوقف الدولي الحالي.

حيث سيواجه كاب فيردي خارج مصر يوم الجمعة، ويستقبل بوتسوانا على أرضه يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات.