نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف قائمة هاني أبو ريدة النهائية في انتخابات اتحاد الكرة المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة الأهلي عن الأسماء النهائية في قائمة هاني أبو ريدة لخوض انتخابات اتحاد الكرة المصري القادمة.

القائمة تشمل خالد الدرندلي كنائب رئيس، بينما ينضم أحمد حلمي الشريف كعضو عادي وليس كنائب.

كما أوضح شوبير أن إيناس مظهر ستكون ضمن القائمة، إلى جانب ثلاثة أسماء في قائمة الاحتياط.

ومن المقرر أن يتم تقديم قائمة هاني أبو ريدة رسميًا يوم الأربعاء في الانتخابات عن طريق وكيل.

التشكيل الكامل لقائمة هاني أبو ريدة:

هاني أبو ريدة (الرئيس)

خالد الدرندلي (نائب الرئيس)

أحمد حلمي الشريف

محمد محمود الشربيني

وليد عمر درويش

مصطفى أبو زهرة

طارق محمد أبو العنين

محمد أبو حسين

إيناس مظهر



قائمة الاحتياط:

أشرف موسى

جيمس حنا

هيام بركة