نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة الحكام الرئيسية تصدر قرارات حاسمة قبل عودة الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة الحكام المصرية العمل على قدم وساق وذلك بعد تولي المسؤلية الخميس الماضي.

وأصدرت اللجنة الرئيسية تعليمات هامة وحاسمة للعمل بها بداية من 12 نوفمبر الشهر الجاري وقبل عودة منافسات الدوري المصري الممتاز.

ممنوع التعامل مع السوشيال ميديا

وجاءت أبرز القرارات بمنع تعامل الحكام مع السوشيال ميديا بأي صفة رسمية أو شخصية، والجميع مسئول على ما ينشر في حساباتهم الشخصية.

كما أكدت اللجنة الرئيسية أن الحضور لمقر اللجنة يأتي بموعد مسبق من نظيرتها الفرعية، وشددت على كتابة كافة أحداث المباراة من أجل تجنب المسائلة.

وعلى الجانب الاخر يمنع دخول الحكام أي جروبات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي سوى جروبات اللجنة الرئيسية والفرعية.

ويأمل ياسر عبد الرؤوف العودة لحالة الانضباط بعد ازمات متعددة صادفت بداية الدوري المصري.