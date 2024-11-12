نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح وليفربول.. حرب التصريحات وسباق الزمن قبل انتهاء العقد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الحرب الكلامية بين النجم المصري محمد صلاح وفريقه الإنجليزي ليفربول مع اقتراب نهاية عقده، وسط إشارات على توتر متزايد بين الطرفين.

وأثارت تصريحات رامي عباس وكيل محمد صلاح الجدل بعد نشره رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحمل إشارات غير مباشرة حول مستقبل صلاح، في الوقت الذي تزداد فيه التكهنات بشأن احتمالية انتقاله إلى نادٍ أوروبي كبير مع بقاء أقل من شهرين على إمكانية توقيعه لأي فريق آخر.

وينتهي عقد محمد صلاح، خامس هدافي ليفربول التاريخيين، بنهاية الموسم الحالي، مما يعني أنه سيكون حرًا للتفاوض مع أي نادٍ ابتداءً من يناير المقبل.

ووفقًا لما كشفه الصحفي فوريان بليتنبرغ من شبكة "سكاي"، فإن مفاوضات تجديد العقد بين ليفربول وصلاح جارية، إلا أن الاتفاق لا يزال بعيدًا، مع بقاء اختلافات بين الجانبين.

وأضاف بليتنبرغ أن صلاح يملك عدة خيارات في أندية أوروبية كبرى، مما يزيد الضغط على ليفربول للحفاظ على هدافه المتألق.

وعاد وكيله إلى منصة "إكس" ليشير ضمنيًا إلى مكانة صلاح الكبيرة، بعدما وصفه "بالأفضل في العالم".

وكان صلاح قد أثار التساؤلات أيضًا بعد مباراة فريقه مع برايتون حين كتب: "مهما حدث، لن أنسى شعور التسجيل في ملعب أنفيلد"، وهي رسالة أثارت الجدل حول مستقبل اللاعب وعلاقته بناديه.