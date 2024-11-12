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أحمد جودة - القاهرة - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجًا تأهيليًا وبدنيًا خاصًا للاعبين خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة النصر الليبي الودية المُقبلة.

بقيادة جواو ميجيل.. برنامج تأهيلي خاص للاعبي الزمالك

وخاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات الركض بطول الملعب لمدة 20 دقيقة، قبل خوض فقرة تأهيلية بالكرة.

وتولى جواو ميجيل مخطط الأحمال وأعضاء الجهاز المعاون بالفريق قيادة هذه الفقرة، وقام البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني بمتابعة كافة التفاصيل للوقوف على حالة اللاعبين البدنية.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادًا للفترة المقبلة، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز على سموحة بهدفين دون رد في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.