نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكاسب هائلة للزمالك من المشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستفيد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك من عدة مكاسب من خلال مشاركته في مهرجان اعتزال خالد حسين، نجم منتخب ليبيا وفريق النصر الليبي، والذي سيُقام يوم الجمعة المقبل.

وتم التنسيق بشأن المباراة بواسطة أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق.

ستجمع المباراة بين الزمالك والنصر الليبي في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة، حيث ستغادر بعثة الفريق الأبيض إلى ليبيا يوم الأربعاء على متن طائرة خاصة تم توفيرها من الجانب الليبي لضمان راحة اللاعبين.

تتعدد المكاسب التي سيحققها الزمالك من هذه المشاركة، أولها العائد المالي الذي سيحصل عليه النادي مقابل المشاركة في المباراة.

أما من الناحية الفنية، فإنها ستكون فرصة للجهاز الفني بقيادة جوزيه جوميز لتقديم بعض البدلاء في مباراة ستشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

كما سيستفيد الزمالك من تفعيل شراكته مع نادي النصر الليبي، وفقًا لتصريحات عبد الرحمن زيد، رئيس النصر الليبي.