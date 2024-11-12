نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في غياب صلاح.. من يحمل شارة قيادة منتخب مصر؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب مصر مع كاب فيردي يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، بعد أن ضمن "الفراعنة" تأهلهم للبطولة قبل معسكر نوفمبر تحت قيادة المدرب حسام حسن.

ويترقب جمهور الكرة المصرية من سيرتدي شارة قيادة المنتخب في مباراة كاب فيردي، خصوصًا في ظل غياب القائد الأساسي محمد صلاح.

وحسب نظام الأقدمية داخل صفوف الفريق، فإن الشارة ستذهب إلى مصطفى فتحي، نجم بيراميدز، المتواجد في المعسكر، نظرًا لغياب كل من محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمد النني عن المعسكر.

وفي حال مشاركة مصطفى فتحي أساسيًا، سيرتدي شارة القيادة، أما إذا بدأ محمد الشناوي، حارس المرمى، المباراة أساسيًا، فسيحمل هو شارة القيادة.

الجدير بالذكر أن مصطفى فتحي شارك لأول مرة مع منتخب مصر في 14 يونيو 2015، بينما كانت أول مشاركة لمحمد الشناوي في 23 مارس 2018.