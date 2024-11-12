نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاهر محمد يتوج بجائزة جديدة من رابطة الأندية المحترفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، من الفوز بجائزة أفضل هدف في الجولة الثانية من دوري Nile لموسم 2024-2025، التي منحتها رابطة الأندية المحترفة.

وحقق طاهر إنجازًا كبيرًا بعدما حصل على 95.1% من تصويت الجماهير عن هدفه في مرمى فريق زد، متفوقًا بفارق كبير على أقرب منافسيه، بدر موسى لاعب بتروجت، الذي حصل على 2.2%.

أما المركز الثالث فكان من نصيب أحمد عاطف قطة، لاعب بيراميدز، الذي حصل على 2.1% من التصويت عن هدفه في مرمى إنبي، بينما حصل عماد فتحي، لاعب طلائع الجيش، على 0.6% عن هدفه في شباك غزل المحلة.