نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة حول حكم حبسه إمام عاشور 6 أشهر.. موقف الطعن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد عثمان، محامي إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، عن مفاجأة تتعلق بحكم حبسه 6 أشهر، مشيرًا إلى أنه فوجئ بالحكم الصادر غيابيًا ضد موكله.

وقال عثمان في تصريحات صحفية: "لم يتم إعلامنا بتاريخ جلسة محاكمة إمام عاشور، وبالتالي يُعتبر الحكم غيابيًا". وأضاف أن هذا الحكم يتيح لهم حق الطعن عليه، حيث يمكن تقديم معارضة توقف تنفيذ العقوبة.

وكانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد قد قضت، اليوم الثلاثاء، بقبول استئناف النيابة على حكم براءة إمام عاشور في قضية اعتداءه على فرد أمن بأحد مولات الشيخ زايد، وأصدرت حكمًا بحبسه 6 أشهر.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد برأت اللاعب في وقت سابق، وقررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، إلا أن النيابة قدمت أدلة جديدة أدت إلى تعديل الحكم.