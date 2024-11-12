نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح تذاكر مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة تذكرتي عن طرح تذاكر مباراة مصر وبوتسوانا، التي ستقام يوم 19 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

ستُقام المباراة على ملعب ستاد الدفاع الجوي في تمام الساعة الخامسة مساءً.

أسعار التذاكر جاءت كالتالي:

الدرجة الثالثة شمال ويمين: 75 جنيهًا

الدرجة الثانية شمال: 100 جنيه

الدرجة الأولى شمال: 150 جنيهًا



ويواصل منتخب مصر تحت إشراف التوأم حسام وإبراهيم حسن، تدريباته في ستاد الدفاع الجوي استعدادًا للمباريات المقبلة أمام كاب فيردي وبوتسوانا، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات.