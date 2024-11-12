نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يواجه أزمة في تجديد عقد محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي النادي الانجليزي ليفربول لتجديد عقد لاعبه الدولي محمد صلاح، لكن أشارت بعض التقارير أن الفريق يمر بأزمه في إنهاء المفاوضات.

حيث ينتهي عقد الفرعون المصري مع الريدز في الصيف المقبل، واللاعب لديه الإمكانية التامة في التوقيع مجانًا مع أي ناد، بدءا من شهر يناير المقبل.

ونشر "فلوريان بليتينبيرج" الصحفي الشهير بشبكة "سكاي سبورت"، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إكس": "هناك محاولات من ليفربول لإتمام المفاوضات مع صلاح في حول تجديد عقده لما بعد عام 2025".

وأشار: "لكن إدارة الريدز لم تصل إلى إتفاق بعد، بسبب تباعد وجهات النظر بين الطرفين".

وأنهى المنشور: " محمد صلاح لدي العديد من الخيارات الأخرى في كل من السعودية وأوروبا بشأن مستقبله في الموسم المقبل".

والجدير بالذكر أن بعض التقارير الأسبانية قد اشارت مؤخرًا بأن محمد صلاح ضمن الخيارات التي تدرسها إدارة برشلونة في الصيف المقبل.