نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن يترقب تحقيق رقم تاريخي في مواجهة كاب فيردي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر، بقيادة المدرب حسام حسن، لملاقاة منتخب كاب فيردي في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي ستقام في المغرب.

تُقام المباراة يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا منتخبات بوتسوانا، كاب فيردي، وموريتانيا.

قد نجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز في المباريات الأربع الأولى من التصفيات.

ويخوض "الفراعنة" مباراتين هامتين في الفترة المقبلة؛ الأولى أمام كاب فيردي يوم الجمعة، ثم يلتقون مع بوتسوانا في 19 نوفمبر الجاري، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات.

طموحات حسام حسن



يأمل حسام حسن في تحقيق فوز آخر ليصبح أول مدرب في تاريخ منتخب مصر يحقق خمس انتصارات متتالية في تصفيات أمم إفريقيا، بعد أن فاز في أول أربع جولات.

ترتيب المجموعة

1- منتخب مصر: 12 نقطة

2- بوتسوانا: 6 نقاط

3- كاب فيردي: 3 نقاط

4- موريتانيا: 3 نقاط