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أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير صحفية أن ثنائي النادي الإنجليزي مانشستر يونايتد، على رأس أسوأ معدلات للمراوغة في الدوري الإنجليزي منذ بطابع هذا الموسم.

ثنائي مانشستر يونايتد على رأس أسوأ معدلات هذا الموسم

وبحسب موقع" who scored" أشار إلى أن الثنائي أليخاندرو جارناتشو وماركوس راشفورد، لديهم أرقام سلبية للغاية هذا الموسم.

حيث ظهر الثنائي على رأس قائمة أسوأ معدلات إتمام المراوغات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد أكثر من 30 محاولة وجاءت النسب كالأتي:

20% – أليخاندرو جارناتشو

25% – ماركوس راشفورد

