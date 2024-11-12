فريق النقليات بطلا للبطولة الكروية الثالثة عشرة بصلالة

توّج فريق المديرية العامة للنقليات بطلاً للبطولة الكروية الثالثة عشرة لوحدات شؤون البلاط السلطاني بصلالة، بعد فوزه على فريق المديرية العامة للموارد البشرية بهدفين لهدف، وذلك في ختام البطولة التي أقيمت مجرياتها على ملعب شؤون البلاط السلطاني بالدهاريز، برعاية عمر بن عبد الله المرهون مدير عام مكتب الأمين العام بصلالة وحضور عددٍ مديري العموم والدوائر وجمع من الموظفين.

واشتمل حفل الختام تكريم عددٍ من اللجان المنظمة والجهات المشاركة في إنجاح البطولة الكروية، وفي تكريم اللاعبين، حصل اللاعب فيصل بيت جبلي من فريق الحدائق والمزارع السلطانية على جائزة أفضل لاعب في البطولة، ونال اللاعب رشدي الشكيلي من فريق وحدة أمن شؤون البلاط السلطاني على جائزة هداف البطولة برصيد 4 أهداف، كما حصل عبدالرحمن بيت حزيم من فريق المديرية العامة للموارد البشرية على جائزة أفضل حارس في البطولة، فيما حقق جمهور الحدائق والمزارع السلطانية جائزة أفضل جمهور في البطولة، كما ذهبت جائزة الفريق المثالي إلى المديرية العامة للخدمات البيطرية، كما حصل علي ريحان من فريق مزرعة رزات السلطانية على جائزة أفضل إداري.

سجل البطولة

يذكر أن فريق المديرية العامة للنقليات بهذا الفوز أضاف اللقب الثالث لسجله بعد لقبين أحرزهما في عامي 2017م و2018م، وفي سجل الأبطال يتصدر فريق خيالة الحاشية السلطانية سابقاً بـ 4 بطولات حققها في الأعوام 2010م و2011م 2012م و2014م، يليه في الترتيب فريق وحدة أمن شؤون البلاط السلطاني بـ 3 ألقاب خلال أعوام 2009م و2015م و2019م، فيما فاز باللقب مرة واحدة كلٌ من فريق الخيالة السلطانية عام 2008م وفريق الحدائق والمزارع السلطانية عام 2013م.