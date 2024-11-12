انت الأن تتابع خبر عاجل.. حبس إمام عاشور 6 أشهر في واقعة التعدي على فرد الأمن بمول شهير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، حكم بحبس إمام عاشور 6 أشهر في واقعة التعدي على فرد الأمن بمول شهير بمدينة الشيخ زايد حيث قبلت استئناف النيابة على حكم البراءة، وهو ما كشف عنه محمد عثمان محامي الاعب إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وصدر الحكم على إمام عاشور غيابيا، ومن المقرر أن يتقدم محامي اللاعب بالطعن والمعارضة على الحكم الصادر بحبس اللاعب بحسب ما جاء فى تصريحات محمد عثمان.

والجدير بالذكر ان محكمة جنح الشيخ زايد، كانت قد قضت ببراءة إمام عاشور من تهمة التعدي على فرد أمن داخل مول بمنطقة الشيخ زايد وحصل حينها عاشور على إخلاء سبيل بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه في تلك الواقعة، بعدما تمت مواجهته من النيابة بالفلاشة المقدمة من فرد الأمن المجنى عليه، والتي ترصد دخوله المول رفقة 15 شخصا آخرين، وقد اوضح لاعب الاهلي انه تلقى اتصالا من زوجته ياسمين حافظ يفيد بان مجموعة من الشباب تحرشوا بها فحض امام فى الحال.