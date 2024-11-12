صفقة مجانية تقترب من برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي برشلونة يسعي للحصول على خدمات موهبة فريق مالقا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر.

ووفقًا لشبكة "ريفيلو" الإسبانية، فأن النادي الكتالوني مهتم بالتعاقد مع أنطونيو كورديرو لاعب مالقا والذي ينتهي عقده مع فريقه في الصيف المقبل.

ويسعي البلوجرانا لحسم التعاقد مع كورديرو الذي يُعد من أفضل المواهب الصاعدة في سماء الكرة الإسبانية، لذلك يعمل برشلونة على ضمه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مالقا.

يذكر أن برشلونة قد سقط في فخ الخسارة أمام ريال سوسييداد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينمهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

