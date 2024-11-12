انت الأن تتابع خبر القنوات الناقلة لمباراة الكويت وكوريا الجنوبية عبر جميع الأقمار الصناعية العربية العربسات والنايل سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعود الروح مع عودة منافسات المنتخبات الوطنية وبقوم الجميع بالبحث عن القنوات الناقلة لمباراة الكويت وكوريا الجنوبية القادمة بالتصفيات الاسيوية المؤهلة الي نهائيات كأس العالم 2026 للمنتخبات، والتي تاتي ضمن فاعليات منافسات الجولة الخامسة من التصفيات.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت وكوريا الجنوبية

القنوات الناقلة لمباراة الكويت وكوريا الجنوبية، وذلك عبر جميع الأقمار الصناعية المختلفة العرب سات والنايل سات:

تردد قناة ssc الرياضية السعودية على النايل سات

اليكم نوضح تردد قناة ssc الرياضية السعودية علي النايل سات، وجاء التردد كالاتي:

القمر الصناعي الخاص بالقناة ssc: النايل سات.

التردد الخاص بالقناة ssc هو: 12523.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة ssc: عمودي.

معدل الترميز الخاص بالقناة ssc هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة ssc هو : 5/6.

جودة صورة قناة: HD.

تردد قناة scc الرياضية السعودية علي العرب سات

اليكم نوضح تردد قناة ssc الرياضية السعودية علي العرب سات، و جاء التردد كالاتي:

القمر الصناعي الخاص قناة ssc : العرب سات.

التردد الخاص قناة ssc هو: 12417.

معامل الاستقطاب الخاص قناة ssc : عمودي.

معدل الترميز الخاص قناة ssc هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص قناة ssc هو: 5/6.

جودة صورة قناة: HD.

تردد قناة scc الرياضية السعودية علي بدر سات

ونستعرض لكم تردد قناة ssc الرياضية السعودية علي بدر سات، و جاء التردد كالاتي:

القمر الصناعي قناة ssc: بدر سات.

التردد الخاص بالقناة هو: 11747.

معدل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو: 3/4.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: عمودي.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

جودة صورة الخاص بالقناة: HD.

تردد قناة scc الرياضية السعودية علي سهيل سات

ومن خلالنا نعرض تردد قناة ssc الرياضية السعودية علي سهيل سات، و جاء التردد كالاتي:

القمر الصناعي قناة ssc: سهيل سات.

تردد القناة على سهيل سات: 11585.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو: 3/2.

جودة صورة الخاص بالقناة: HD.

موعد مباراة الكويت وكوريا الجنوبية