نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يتصدر قائمة أبرز الغائبين عن منتخب مصر في مواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن لمواجهة كاب فيردي، ضمن المواجهات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وقد ضمن منتخب مصر الصعود بعد الفوز في الأربع جولات الأولى.



وتأكد رسميًا غياب محمد صلاح قائد منتخب مصر، عن المعسكر المقرر له خلال فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري، والذي بدأ أمس الأحد، الموافق العاشر من نوفمبر.



ويلتقي منتخب مصر بمنتخب الرأس الأخضر وبوتسوانا، ضمن المباريات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.



وأعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، استبعاد صلاح من المعسكر لإراحته بعد التأكد من التأهل رسميًا إلى البطولة الإفريقية المقرر لها في المغرب.



وكان صلاح قد غاب ايضًا عن مواجهة موريتانيا خلال الجولة الرابعة التي حسمها الفراعنة بهدف نظيف.

