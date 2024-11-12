نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد أولى صفقات ريال مدريد في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن الصفقة الأولى التي يستعد نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز لحسمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات بأن ألكسندر أرنولد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، هو هدف ريال مدريد الأول والثاني والثالث في مركز الظهير الأيمن خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضاف رومانو:" داخل ريال مدريد هم يعتبرون أن التعاقد مع ألكسندر أرنولد في شهر يناير سيكون مهمة مستحيلة".

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أرنولد يظل متمسكًا بفكرة عدم تجديد عقده مع الريدز.

وأوضحت أنه في بعض الاجتماعات بمكاتب ريال مدريد سمعنا أن التوقيع معه في الصيف أمر مؤكد ولكن النادي الملكي واضح في أنه لن يتجاوز حدوده.

