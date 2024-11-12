نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا:روما تحضر لانقلاب داخلي.. ماركا: كرة القدم لديها السحرة الخاصة بها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 12- 11- 2024.

الصحف الأوروبية صباح اليوم

لاجازيتا ديلو سبورت

سنة أولى رائعة لسينر في الصدارة

نحن نؤمن بأتالانتا

الوجه المزدوج للاوتارو

روما تحضر لانقلاب داخلي

كورييري ديلو سبورت

فيديو الفضحية

روكي " اطلب من المدربين المزيد من التسامح "

روما، تبحت عن مدرب جديد

الانتر، لاوتارو الحقيقي رحل

سينر " الحلم اصبح حقيقة"

ماركا

كرة القدم لديها السحرة الخاصة بها

النجوم ترسم البسمة على على وجود اطفال الدانا