نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا:روما تحضر لانقلاب داخلي.. ماركا: كرة القدم لديها السحرة الخاصة بها في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 12- 11- 2024.
الصحف الأوروبية صباح اليوم
لاجازيتا ديلو سبورت
سنة أولى رائعة لسينر في الصدارة
نحن نؤمن بأتالانتا
الوجه المزدوج للاوتارو
روما تحضر لانقلاب داخلي
كورييري ديلو سبورت
فيديو الفضحية
روكي " اطلب من المدربين المزيد من التسامح "
روما، تبحت عن مدرب جديد
الانتر، لاوتارو الحقيقي رحل
سينر " الحلم اصبح حقيقة"
ماركا
كرة القدم لديها السحرة الخاصة بها
النجوم ترسم البسمة على على وجود اطفال الدانا