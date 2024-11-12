الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا:روما تحضر لانقلاب داخلي.. ماركا: كرة القدم لديها السحرة الخاصة بها

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا:روما تحضر لانقلاب داخلي.. ماركا: كرة القدم لديها السحرة الخاصة بها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها  الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 12- 11- 2024.

الصحف الأوروبية صباح اليوم

 لاجازيتا ديلو سبورت

سنة أولى رائعة لسينر في الصدارة
نحن نؤمن بأتالانتا
الوجه المزدوج للاوتارو
روما تحضر لانقلاب داخلي

 كورييري ديلو سبورت

 فيديو الفضحية
روكي " اطلب من المدربين المزيد من التسامح "
روما، تبحت عن مدرب جديد
الانتر، لاوتارو الحقيقي رحل
سينر " الحلم اصبح حقيقة"

 

 ماركا

كرة القدم لديها السحرة الخاصة بها
النجوم ترسم البسمة على على وجود اطفال الدانا

 

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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