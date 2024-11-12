نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرازيل وفنزويلا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب البرازيل للقاء نظيره فنزويلا يوم الخميس القادم الموافق 14 نوفمبر الحالي بستاد مونيمنتال دي ماتورين في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 11 من تصفيات كأس العالم المؤهلة لأمريكا الجنوبية.



موعد مباراة البرازيل وفنزويلا



وتنطلق صافرة بداية مباراة البرازيل وفنزويلا مساء الخميس في تمام الساعة 11:00 بتوقيت القاهرة والساعة 12:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 1:00 بتوقيت أبوظبي.



ترتيب البرازيل وفنزويلا



ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب البرازيل المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة بعد تحقيق 5 فوز وتعادل وخسر أربعة بينما يأتي فنزويلا في المركز الثامن برصيد 11 نقطة حيث انتصر خلال مباراتين وتعادل بخمسة وهزم بثلاثة.



القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وفنزويلا



تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

