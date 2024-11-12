نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. زيزو يتجه للموافقة على عرض الزمالك وقرار نهائي بشأن الأخدود السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر مقرب من أحمد السيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك آخر تطورات ملف تمديد عقد اللاعب مع الفريق الأبيض وكذلك موقفه من العروض المقدمة خلال الفترة الماضية وعلى رأسها عرض الأخدود السعودي.

زيزو يتجه للموافقة على عرض الزمالك

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي أن رغبة أحمد السيد زيزو الأولى هي تمديد عقده مع الزمالك ومواصلة كتابة التاريخ مع القلعة البيضاء.

وأكمل المصدر موضحا أن زيزو أغلق الباب بشكل نهائي أمام العروض المقدمه له وآخرها عرض الأخدود السعودي الذي وصل إلى 2.5 مليون دولار بالموسم.

وأشار المصدر إلى أن أحمد السيد زيزو تلقى عرضًا جديدا من رئيس الزمالك لتمديد عقد اللاعب موضحا أن هناك جلسة منتظرة خلال الساعات القادمة تجمع اللاعب ووالده مع حسين لبيب.

من جانبه أوضح مصدر مطلع داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج الرياضي" أن مجلس إدارة النادي الأبيض فوض الكابتن حسين لبيب للتفاوض مع زيزو خلال الفترة المقبلة.

وعلم موقع دوت الخليج الرياضي أن عرض الزمالك الأخير لزيزو وصل إلى 40 مليون جنيه بالموسم الواحد بالإضافة إلى 12 مليون جنيه مقابل إعلاني مقدم مع أحد أعضاء مجلس إدارة النادي.

ويرصد ممدوح عباس منحة تعاقد خاصة لزيزو تصل إلى 15 مليون جنيه فور توقيعه على العقود الجديدة لتمديد عقده مع القلعة البيضاء.

ومن المنتظر أن يتم حسم ملف تمديد عقد أحمد السيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الساعات القليلة القادمة بعد الجلسة المنتظره مع رئيس النادي الأبيض.

