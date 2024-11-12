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أحمد جودة - القاهرة - كلف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جهازه المعاون بمراقبة المغربي يحيي عطية الله ظهير أيسر الفريق، مع منتخب بلاده في مباراتي الجابون وليسوتو في تصفيات أمم إفريقيا المغرب2025.

قرار عاجل من كولر بشأن يحيى عطية الله

وعاد المغربي لقائمة منتخب بلاده في المعسكر الأخير بقرار من وليد الركراكي المدير الفني، بعد تألقه مع النادي الأهلي، حيث يرغب كولر المدير الفني، في معرفة مستوى اللاعب مع منتخب بلاده وما سيقدمه خلال فترة التوقف الدولي،

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لخوض مباراة الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي مؤخرًا على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر في الدقيقة 11 من أحداث المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.

