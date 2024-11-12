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أحمد جودة - القاهرة - نشر الصحفي رامون ألفاريز خبير الانتقالات عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "اكس"، عن رغبة النادي الإسباني ريال مدريد في التعاقد مع ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ.

ريال مدريد يقترب من حسم صفقة نجم بايرن ميونخ

وخاصة أنه من الأصدقاء المقربين لنجم بايرن ميونخ، ألفونسو ديفيز، وأشار أن مسؤولي ريال مدريد أن اللاعب قرر الانضمام إلى صفوف الميرنجي.

وبالرغم من تلقيه عروضًا أخرى من أندية كبرى مثل برشلونة ومانشستر يونايتد، إلا أنه قرر ديفيز التوجه للنادي، واكد أن قراره قد تم اتخاذه بالفعل.

وإذا تمت هذه الصفقة تصبح من أقوى صفقات ريال مدريد، ويتميز اللاعب بسرعته ومهاراته الدفاعية، وهذا يعزز الخيارات في خط الظهير ويمنح الفريق دفعة قوية في التشكيلة.

