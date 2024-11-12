نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح تذاكر كأس القارات للأندية يوم 14 نوفمبر للجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس القارات للأندية قطر 2024 خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم صباح اليوم عن التفاصيل المصاحبة لانطلاق بطولة كأس العالم للقارات والتي تقام في الدوحة في الفترة من 11 ديسمبر حتى 18 ديسمبر.

وأوضح السيد حسن ربيعة الكواري أن مباريات البطولة الثلاث في المرحلة النهائية سوف تنطلق يوم 11 ديسمبر حيث يستضيف ملعب 974 مباراة بطلي الأمريكتين ومن ثم يلاقي المتأهل على نفس الملعب في المباراة الرابعة للبطولة فريق الأهلي على كأس التحدي يوم 14 ديسمبر ثم تختتم البطولة بالمباراة النهائية بلقاء الفائز من المباراة الرابعة أمام فريق ريال مدريد بطل أوروبا يوم 18 ديسمبر.

كما أضاف السيد حسن ربيعة الكواري أنه تم الاستقرار على فتح باب حجز التذاكر عبر منصة فيفا لحاملي بطاقات فيزا البنكية بداية من يوم 14 نوفمبر قبل أن يتم فتح باب حجز التذاكر للجميع يوم 21 نوفمبر بسعر يبدأ من 40 ريال للمباراتين الثالثة والرابعة بينما تبدأ أسعار المباراة النهائية من 200 ريال بحد أقصى 6 تذاكر للفرد الواحد.

كما تم الإعلان عن فتح منصة إعادة بيع التذاكر لمن يتعذر عليه الحضور للمباريات من أجل إعادة عرض بيع التذاكر عبر منصة فيفا الرسمية، كما شددت اللجنة المنظمة على ضرورة شراء وبيع التذاكر حصرا عبر منصات الفيفا الرسمية.

كما أكدت اللجنة المنظمة المحلية أن البطولة ستشهد العديد من الفعاليات المصاحبة للجماهير والمناطق المخصصة سوف تكون خارج كل ملعب، كما أكد أن باب التسجيل للسادة الصحفيين والإعلاميين سوف يتم إطلاقه قريبا وسوف يكون هناك تواصل مستمر مع الجميع من أجل تسهيل الإجراءات لجميع الإعلاميين.

