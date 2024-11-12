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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة أن جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك يرغب في بقاء التونسي الدولي سيف الجزيري وتجديد تعاقده بالرغم من عدم الاعتماد عليه أساسيا مؤخرا واستبعاده من قائمة المباراة الأخيرة.

بالرغم من إستبعاده.. جوميز يتمسك ببقاء الجزيري



وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن جوميز يرى أن الجزيري مهاجم كبير وصاحب خبرات مع الفريق لكنه بحاجه حاليا لـ "قرصة ودن" بسبب عدم خوضه التمارين بشكل جدي حاليا لكن هذا لا ينفي اهميته في هجوم الفريق.



وفي نفس السياق تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى ليبيا يوم الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة تم توفيرها من الجانب الليبي لتوفير كل سبل الراحة، لخوض مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا وفريق النصر الليبي، المقرر لها يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر الجاري.

