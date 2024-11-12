نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يرفض زلاكة بالرغم من ترحيب بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي لفكرة ضم محمود زلاكة لاعب سيراميكا كليوباترا والمعار من بيراميدز بعد ترشيحه من قبل لجنة الإسكاوتنج.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن وكيل زلاكة حصل على وعد من نادي بيراميدز بمنح اللاعب حرية الانتقال لأي نادي مع نهاية الموسم الحالي حتى ولو كانت العروض المقدمة من أندية الأهلي والزمالك المنافسين المباشرين لبيراميدز.



وأضاف شبانة بأن كولر يرى أن زلاكة لاعب جيد جدا على المستوى الهجومي لكنه ضعيف في الواجبات الدفاعية ومازال بحاجة للتطور وهو ما لا يتناسب مع أسلوب لعب الأهلي حاليا.

