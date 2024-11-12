إيران ضد كوريا الشمالية 2:00. البحرين ضد الصين 4:00. الكويت ضد كوريا الجنوبية 4:00. فلسطين ضد عمان 6:00. العراق ضد الأردن 6:15.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 قبل انطلاق الجولة الخامسة في المقال التالي

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع