نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مشاهدة مباراة مصر المقبلة أمام كاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة حسام حسن، لمواصلة مشواره في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث سيواجه منتخبي الرأس الأخضر وبوتسوانا خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر 2024.



ويخطط المنتخب للسفر إلى كاب فيردي يوم الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة استعدادًا لملاقاة منتخب الرأس الأخضر في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025 التي ستُقام في المغرب العام المقبل.



سيخوض المنتخب مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات، حيث يواجه كاب فيردي في مباراة خارج مصر، ثم يلتقي بوتسوانا في مباراة داخلية.



موعد مباراة مصر وكاب فيردي:



تُقام المباراة يوم الجمعة 15 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "الوطني" في كاب فيردي ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

القنوات الناقلة:

سيتم بث المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" التي تمتلك حقوق نقل مباريات التصفيات.

