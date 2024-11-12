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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد المنتخب المصري لخوض مباراته أمام كاب فيردي خارج الديار يوم 15 من نوفمبر الجاري، ويلتقي بمنتخب بوتسوانا في ختام التصفيات يوم 19 من هذا الشهر، ضمن التصفيات المؤهله لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

في غياب صلاح.. من يقود هجوم منتخب مصر أمام كاب فيردي؟

وبدأ منتخب الفراعنة معسكره، مساء الأحد الموافق 10 نوفمبر، استعدادًا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وتأكد رسميًا غياب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول عن قائمة منتخب مصر في المعسكر المقرر له في نوفمبر الجاري، وهذا لأراحته بعد أن ضمن "الفراعنة" التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 في الجولة الماضية.

وسيغيب قائد المنتخب المصري مصر عن مواجهتي الـ13 والـ14 منذ أن حاذ على شارة قيادة في أبريل من عام 2021 وقتها كان يتولى حسام البدري قيادة المنتخب الوطني.

وفقد المنتخب المصري لخدمات صلاح في 12 مباراة سابقة لأسباب كثيرة منذ التوقف الدولي لشهر سبتمبر من عام 2021 وحتى التوقف الدولي لشهر أكتوبر الماضي، وكان قد غاب أيضًا عن مباريات بطولة كأس العرب التي أقيمت في نهاية عام 2021، بعد قرار المشاركة في هذه البطولة باللاعبين المحليين.

واستطاع منتخب الفراعنة الفوز في غياب محمد صلاح في 7 مباريات من الـ12 مباراة، وتلقى الهزيمة في 4 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة.

والجدير بالذكر أن صلاح شارك في 101 مباراة رسمية مع المنتخب، سجل خلالها 57 هدفًا في مختلف البطولات.

وسيلعب مصطفى محمد مع تريزيجيه وعمر مرموش في خط الهجوم لقيادة الخط الأمامي للفراعنة في غياب الفرعون.