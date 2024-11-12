نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأرجنتين المقبلة أمام باراجواي في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف منتخب باراجواي، نظيره منتخب الأرجنتين، يوم الجمعة 15 نوفمبر، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.



موعد مباراة الأرجنتين ضد باراجواي



تُقام المباراة بين منتخبي باراجواي ضد الأرجنتين في الساعة الواحد والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.



تذاع تلك المباراة بين منتخبي الأرجنتين وباراجواي عبر قناة بي إن سبورتس، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.



ترتيب الأرجنتين وباراجواي



يذكر أن منتخب الأرجنتين يتواجد في صدارة جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم برصيد 22 نقطة، بينما يحل منتخب باراجواي في المركز السادس برصيد 13 نقطة.

