نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجزائر المقبلة أمام غينيا الإستوائية في تصفيات أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم الإفريقية لمتابعة مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية وذلك ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب.

موعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في تصفيات كأس أمم إفريقيا

من المقرر أن تقام مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية يوم الخميس 14 نوفمبر 2024 على ملعب مالابو الجديد وذلك ضمن منافسات المجموعة السادسة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر والساعة الرابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 2 بي إن سبورت القطرية.

يحتل المنتحب الجزائري صدارة المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، حيث حقق العلامة الكاملة بعدما فاز في أول 4 مباريات حتى الآن.

بينما يمتلك منتخب غينيا الاستوائية 7 نقاط يحتل بهم المركز الثاني ولا يزال يبحث عن مقعد له في كأس أمم إفريقيا 2025

وتعتبر هذه المواجهة بمثابة تحصيل حاصل لمنتخب الجزائر بعد أن حسم التأهل إلى النهائيات بعد تحقيقه الفوز في المباريات الأربع الماضية وحصد العلامة الكاملة.