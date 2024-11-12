نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرتغال المقبلة أمام بولندا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب البرتغال مع نظيره منتخب بولندا، يوم الجمعة 15 نوفمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.



البرتغال ضد بولندا



تُقام المباراة بين منتخبي البرتغال وبولندا في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



تذاع تلك المباراة بين منتخبي البرتغال وبولندا عبر قناة بي إن سبورتس، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات دوري الأمم الأوروبية.



ترتيب البرتغال وبولندا في دوري الأمم الأوروبية



ويتواجد منتخب البرتغال في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بينما يحل منتخب بولندا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

