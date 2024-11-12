نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إسبانيا المقبلة أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف منتخب الدنمارك، منافسه منتخب إسبانيا، يوم الجمعة 15 نوفمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة في دوري الأمم الأوروبية.



إسبانيا ضد الدنمارك



تذاع تلك المباراة بين منتخبي إسبانيا والدنمارك عبر قناة بي إن سبورتس، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات دوري الأمم الأوروبية خلال نسختها الحالية.



تُقام المباراة بين منتخبي إسبانيا والدنمارك في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



ترتيب إسبانيا والدنمارك



ويتواجد منتخب إسبانيا في المركز الأول بالمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بينما يحل منتخب الدنمارك في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

