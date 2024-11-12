نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تين هاج روما مثل مانشستر يونايتد.. يعاني من الفوضى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير صحفية عن رغبة النادي الإيطالي روما، في تولي تين هاج تدريب الفريق خاصّه بعد رحيله عن النادي الإنجليزي مانشستر يونايتد.

ونشرت صحيفة " لاغازيتا "الإيطالية، أن النادي الإيطالي قدم طلبًا لمعرفة ردة فعل تين هاج تدريب الفريق، لكن كان رده أنه لا يرغب في تدريب نادي يعاني من الفوضى مرة أخرى.

ويرى تين هاج أن الفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد كان يعاني من فوضى وعدم استقرار من الناحية الإدارية والفنية رغم الصفقات الكبيرة التي اجراها النادي في سوق الانتقالات وأنه يحتاج إلى إعادة ترتيب أوراقه.

