نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليبيا ورواندا في تصفيات أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب قطاع كبير من محبي وعشاق كرة القدم الإفريقية مباراة ليبيا ورواندا وذلك ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب.

يتواجد منتخب ليبيا في المجموعة الرابعة التي تضم كلا من بنين ورواندا ونيجيريا.

وكان منتخب ليبيا قد تلقى خسارة كبيرة على يد منتخب نيجيريا بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة الماضية وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الشهداء بنينا.

ويحتل منتخب ليبيا المركز الرابع والأخير في المجموعة الرابعة برصيد نقطة وحيدة بينما يحتل منتخب رواندا المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

موعد مباراة ليبيا ورواندا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

من المقرر أن تقام مباراة ليبيا ورواندا يوم الخميس 14 نوفمبر 2024 على استاد أماهورو في روندا وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة ليبيا ورواندا عبر شبكة قنوات beIN Sports HD xtra 1 بي إن سبورت القطرية.