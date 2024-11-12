نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسام أبو على يقود الفدائيين.. موعد مباراة فلسطين وعمان في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل منتخب فلسطين ضيفًا على نظيره المنتخب العماني، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستضيف استاد مجمع السلطان قابوس الرياضي المواجهة المرتقبة بين فلسطين وعمان، تحت صافرة الحكم الدولي الصيني ماينيج.

ويسعى المنتخب العماني صاحب الأرض والجمهور إلي الفوز وحصد الثلاث نقاط، للاستمرار في المنافسة بقوة على إحدى بطاقتي التأهل المباشر.

في المقابل، سيقاتل وسام أبو علي ورفقائه أملا في تحقيق مفاجأة وخطف نقاط المباراة الثلاثة من أصحاب الملعب، لإحياء أمال المنافسة على الصعود لكأس العالم 2026.

ويحتل المنتخب العماني المركز الرابع في مجموعته بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل المنتخب الفدائيين المجموعة برصيد نقطتين.

موعد مواجهة عمان وفلسطين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

من المقرر أن تقام المواجهة يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسابعة بتوقيت السعودية وقطر، والثامنة بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة عمان وفلسطين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

يمكنكم مشاهدة المواجهة المرتقبة بين عمان وفلسطين على قناة bein sport HD 4، وسيتولى المعلق حسن العيدروسي التعليق على أحداث اللقاء.

وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات أخري، وهي الكأس الرياضية القطرية، وتحديدًا قناة الكأس 6، وسيعلق على أحداث اللقاء المعلق منتصر الأزهري.

