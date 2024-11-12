نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا والمعلقين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لخوض مباراتين هامتين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 ضد كاب فيردي وبوتسوانا، والمقررتين يومي 15 و19 نوفمبر الجاري ضمن الجولتين الخامسة والسادسة.

موعد مباراة مصر ضد كاب فيردي

تُقام المباراة بين منتخب مصر وكاب فيردي يوم الجمعة 15 نوفمبر في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "الوطني" في الرأس الأخضر، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا.

القنوات الناقلة

ستكون المباراة منقولة حصريًا عبر قناة "بي إن سبورتس" القطرية بتعليق علي محمد علي، كما يمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق "تود" (TOD)، الذي يوفر بثًا مباشرًا لمباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

