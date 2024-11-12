نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تونس ومدغشقر في تصفيات أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل منتخب تونس الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلًا على نظيره مدغشقر يوم الخميس المقبل 14 نوفمبر 2024 على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، وذلك في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويحتل نسور قرطاج صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وخسارة آخر، بينما يتذيل منتخب مدغشقر الترتيب برصيد نقطتين، بعد التعادل في مباراتين وخسارة مثلهما.

موعد مباراة تونس ضد مدغشقر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

تبدأ أحداث مباراة تونس ضد مدغشقر يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة

مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد مدغشقر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

يمكنكم مشاهدة مباراة تونس ضد مدغشقر مساء الخميس المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

