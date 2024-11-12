نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة خلاف شيكابالا مع ناصر منسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن حقيقة الخلاف الذي نشب بين محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع زميله ناصر منسي، في المباراة الأخيرة للفريق أمام سموحة.

حقيقة خلاف شيكابالا مع ناصر منسي

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" أحد أفراد الجهاز الفني لفريق الزمالك، أكد لنا أن كل ما تم ذكره حول وجود خلاف بين شيكابالا وناصر منسي، غير صحيح تماما ".

وتابع:" أحد أفراد الجهاز الفني بنادي الزمالك، قال أن المشادة بين شيكابالا وناصر منسي كانت في الملعب فقط، بشأن الأمور الهجومية والدفاعية في المباراة، ولكن غير ذلك الوضع طبيعي بين اللاعبين، ولا يوجد بينهما أي أزمة".

وأتم كريم رمزي" المصدر أكد لنا أيضا، أنه في كان هناك خلاف بين شيكابالا وناصر منسي، وتم التجاوز كان سيتم توقيع عقوبة على الثنائي وكان سيتم الإعلان عنها"

