نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر إبراهيم: أتمني العودة لصفوف المنتخب.. وخسارتنا أمام الزمالك كانت سببا لتحقيق البطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد عودته للتدريبات الجماعية مع الفريق، وذلك بعد انتهاء برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له لعلاج الإصابة التي لحقت به في عضلات البطن السفلية.

وأعلن ذلك من خلال تصريحات لقناة النادي الأهلي قائلًا: "أنا الان أشعر بحالة جيدة واخضع لبرنامج تأهيلي مميز، وسأعود للتدريبات بعد انتهاء فترة التوقف الدولي وعودة الفريق، وأتمني المشاركة مع زملائي في المباريات المقبلة".

وعن عن شراكته الدفاعية مع رامي ربيعة، تحدث: "نتواصل باستمرار داخل الملعب وقبل المباراة بشكل منتظم، بيننا تفاهم وانسجام كبيرين، كل واحد منا لديه مميزات مختلفة، ولكننا نعمل معًا كفريق واحد من أجل تحقيق أهداف الفريق".

وعن شعوره باستبعاده من قائمة منتخب مصر الأخيرة بسبب الإصابة، قال إبراهيم: "اتمني بالتأكيد العودة للمنتخب في اقرب فرصه، ولكنني لم أتلقَ أي اتصال من الجهاز الفني للمنتخب بعد الإصابة".

وبسؤال خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك، أجاب إبراهيم: "كانت خيبة امل على كل اللاعبين، ولكن بسببها بدء الفريق ان يستفيق لبداية الموسم، وبعدها حصدنا بطولتين في أسبوع واحد".

