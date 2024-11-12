نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي معلول يطلب عقد جلسة مع محمود الخطيب.. لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبدى النجم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رغبته في عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، خلال الأيام القليلة المقبلة.

علي معلول يطلب عقد جلسة مع الخطيب

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" علي معلول يرغب في أن يتحدي الجميع؛ ويعود إلى التدريبات بشكل أقوى، من أجل الاستمرار مع النادي الأهلي".

وأضاف:" علي معلول طلب عقد جلسة مع محمود الخطيب بعد العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق، والتي ستكون بعد أسابيع قليلة، وذلك من حسم موقفه من الاستمرار مع النادي".

وأشار:" علي معلول غاضب للغاية من محمد رمضان، بسبب تصريحاته الأخيرة، عن تجديد عقده".

وأتم:" في حال عودة علي معلول إلى التدريبات الجماعية علاقته ستتحسن بشكل كبير مع محمد رمضان، وأتوقع استمرار اللاعب مع النادي الأهلي لسنوات أخرى".